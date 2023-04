Premium Het beste van De Telegraaf

Bureaucratie nekt niet-klassieke gezinnen bij zwanger worden: ’Wij doen toch niet onder voor heterostel?’

Door Koen Nederhof

Meike en Mark met hun kinderen Bibi (l.) en Imme. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Problemen bij het zwanger worden zijn al frustrerend genoeg. Maar niet-klassieke gezinnen in spe lopen in de vruchtbaarheidsklinieken tegen extra hordes op, die soms zelfbevruchting in de weg staan. „Wanneer schiet bescherming door en houdt risico op?”