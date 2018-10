’Liever een kop koffie dan aansluiten op A9’

ALKMAAR - Een aanrijding tussen een vrachtwagen en een bestelbus op de A9 stuurt de ochtendspits in een deel van Noord-Holland flink in de war. Automobilisten richting het zuiden staan vanaf Alkmaar stil. Hoewel nog een rijstrook open is bij Heemskerk, waar het ongeluk gebeurde, is de vertraging inmiddels opgelopen tot anderhalf uur.