VS willen onderzoek naar verdwijning Khashoggi

De 59-jarige Khashoggi is niet meer gezien sinds hij dinsdag het consulaat in Istanbul binnenging om zijn scheiding te regelen om opnieuw te kunnen trouwen. Turkse autoriteiten houden er rekening mee dat de journalist die ook werkt voor The Washington Post en bekendstaat als een criticus van de Saoedische kroonprins, is vermoord in het consulaat van Saoedi-Arabië.

De Amerikaanse president Donald Trump liet maandag weten dat hij bezorgd is over het lot van Khashoggi. „Hopelijk komt het allemaal vanzelf goed. Op dit moment weet niemand hoe het zit”, zei hij.