Witte tijger doodt dierenverzorger in Japan

Het ongeluk gebeurde op het moment dat de tijger naar het nachtverblijf zou worden overgebracht. Vermoedelijk is de verzorger te vroeg het dagverblijf in gegaan en is toen aangevallen. De vijf jaar oude Riku, een Bengaalse tijger die wit is door een pigmentvariatie, moest worden verdoofd. De politie onderzoekt nu hoe de vier witte tijgers in de dierentuin worden gehouden.

