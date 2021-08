LIVE | Amerikaanse burgers in Kabul ’geslagen’ door Talibanstrijders

Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen in Afghanistan.

Dit zijn de hoofdpunten:

23.00 - Amerikaanse militairen halen burgers op buiten vliegveld Kabul

Amerikaanse militairen hebben kort de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul verlaten om mensen op te halen die geëvacueerd willen worden uit vrees voor de nieuwe machthebbers, de radicaalislamitische Taliban. De soldaten pikten in de buurt van het vliegveld 169 burgers op, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Het Pentagon gaf geen informatie over de nationaliteit van de mensen. De Amerikaanse president Joe Biden had eerder gezegd dat 169 Amerikanen met behulp van Amerikaanse troepen de luchthaven waren binnengekomen. De Amerikanen hebben het vliegveld in handen.

Tegelijkertijd komen er berichten dat Taliban-strijders Amerikaanse burgers hebben geslagen. De Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin noemt dit onaanvaardbaar.

In een gesprek met parlementariërs zei Austin dat Amerikanen zijn „geslagen” door Taliban in Kabul, melden Amerikaanse media. Zij baseren zich op deelnemers aan het overleg. Het lijkt te bevestigen dat de Taliban zich steeds harder opstellen. Kort na de machtsovername hadden zij nog aangekondigd geen wraak te zullen nemen na 20 jaar strijd tegen de buitenlandse troepen in het land.

20.06 - Amerikanen gaan basis Ramstein gebruiken voor evacuatievluchten

De Amerikanen gaan hun Ramstein Air Base in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts gebruiken voor hun evacuatievluchten uit Afghanistan. De vliegbasis wordt als het ware een centrum voor de redding van Amerikanen en Afghaanse medewerkers die naar de Verenigde Staten moeten. Het gaat om duizenden personen, melden Duitse media.

De Amerikanen gaan ook in de Perzische-Golfregio meer vliegbases inzetten voor evacuaties, melden Amerikaanse media. De uitbreiding is nodig omdat de luchtmachtbasis in Qatar, die wordt gebruikt als tussenstation, zijn capaciteit heeft bereikt. Door een massale toestroom van evacués daar moesten vluchten vanuit Kabul tijdelijk worden stopgezet.

Volgens de Duitse buitenlandminister Heiko Maas ligt de focus op „het evacueren van zoveel mogelijk mensen als mogelijk is onder de zeer moeilijke omstandigheden.” Door de inzet van de basis Ramstein wordt de transportcapaciteit vergroot en de luchtbrug tussen de Afghaanse hoofdstad Kabul en de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent ontlast. Ook het Duitse leger vliegt naar Tasjkent. Daar worden de evacués naar Duitsland gevlogen.

Maas benadrukt dat er geen plek in een vliegtuig vanuit Kabul meer leeg mag blijven. Daarom zullen ook Duitsers op Amerikaanse vluchten naar Ramstein worden geëvacueerd. Op hun beurt nemen de Duitsers onderdanen van andere landen mee uit Kabul. Ramstein bij Kaiserslautern is een van de belangrijkste militaire luchthavens voor de Amerikaanse strijdkrachten in Europa.

17.54 - NAVO-landen vragen Amerikanen: houd vliegveld Kabul langer open

Een groot aantal NAVO-landen dringt er bij de Verenigde Staten op aan het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul langer open te houden. Nederland is een van de landen die de luchthaven ook na 31 augustus wil blijven gebruiken voor de evacuatie van eigen burgers, medewerkers en mensen die in Afghanistan onder de Taliban gevaar lopen.

De VS willen de evacuaties vanaf het vliegveld eind deze maand afronden. Maar de buitenlandministers van veel kleine en een aantal grote NAVO-lidstaten deden vrijdagmiddag een beroep op de Amerikanen voor wat meer tijd, zegt een NAVO-diplomaat. „De evacuaties verlopen zo langzaam en zo moeizaam dat meer tijd nodig is.”

Ook als de VS toestemmen, blijft het wel zaak om de evacués op het vliegveld te krijgen. Dat is „dé uitdaging” nu, zegt NAVO-topman Jens Stoltenberg. „De paradox is dat we meer vliegtuigen hebben dan passagiers.” Het is volgens Stoltenberg vooral moeilijk om Afghanen naar de luchthaven te loodsen.

Tekst loopt verder onder de tweet.

Betere samenwerking tussen de NAVO-landen kan daarbij helpen. Sommige landen slagen er beter in dan andere om hun mensen op het internationale vliegveld van Kabul te krijgen, memoreert een diplomaat. Andere landen kunnen misschien hun voordeel doen met de toegang die bondgenoten als de Amerikanen, Britten en Fransen hebben verkregen. Ook helpt het de doorstroming bij de ingangen van de luchthaven als niet ieder land enkel zijn eigen mensen doorgang verleent. De buitenlandministers van de NAVO verzekerden na hun overleg vrijdagmiddag „onze nauwe afstemming voort te zetten” op het vliegveld.

De Taliban moeten de evacuatie niet in de weg staan, manen de buitenlandministers van de NAVO na het overleg over de machtsgreep van de islamisten in Afghanistan, waar nu onder meer duizenden medewerkers van westerse troepen en organisaties in de knel zitten. „Onze onmiddellijke opdracht nu is om de veilige evacuatie voort te zetten van onze burgers, inwoners van partnerlanden en van Afghanen die gevaar lopen, in het bijzonder zij die ons hebben geholpen”, verklaarden minister Sigrid Kaag en haar collega’s na afloop.

17.05 - VS weten niet hoeveel Amerikanen er in Afghanistan zijn

De Amerikaanse regering weet niet precies hoeveel Amerikanen er momenteel in Afghanistan zijn. Dat komt deels doordat bij de huidige telling mensen worden meegerekend die het land mogelijk recent of al langer geleden hebben verlaten, zei het hoofd communicatie van het Witte Huis, Kate Bedingfield.

De schattingen lopen uiteen van 5000 Amerikanen in de regio Kabul tot 15.000 in het hele land. Nu er doorlopend vliegtuigen vertrekken moet het aantal flink zijn teruggelopen.

Doel is 5000 tot 9000 mensen per dag op te halen, maar dat zijn lang niet allemaal Amerikanen. Donderdag waren het er 350 op een totaal van 3000. De VS hebben sinds eind juli ongeveer 14.000 mensen geëvacueerd uit Afghanistan van wie 9000 sinds zaterdag, een dag voordat de Taliban de macht overnamen.

De situatie op het vliegveld van de hoofdstad Kabul is nog altijd chaotisch. Duizenden proberen het land te verlaten, vaak uit vrees voor de nieuwe radicaalislamitische machthebbers. Het is door de onoverzichtelijkheid van de situatie vaak niet duidelijk wie er in vliegtuigen terechtkomen.

De regering in Washington probeert zo snel mogelijk een scherp beeld te krijgen van wat er nog moet gebeuren. Sinds een paar weken wordt geprobeerd contact te leggen met alle Amerikaanse staatsburgers in Afghanistan. Hun wordt onder meer gevraagd wat voor plannen ze hebben en of ze willen vertrekken. „Dat is dus een gigantische logistieke operatie”, aldus Bedingfield.

President Joe Biden heeft gezegd de deadline van 31 augustus voor het vertrek van de troepen - het zijn er nu bijna 6000 - te verlengen als dan nog niet alle Amerikanen zijn geëvacueerd.

15.30 - Britten zijn al maanden bezig met luchtbrug voor Afghaanse tolken en medewerkers

In alle stilte heeft Engeland de afgelopen maanden Afghaanse tolken en medewerkers geëvacueerd, meldt de NOS. Dat gebeurde in de verwachting dat de Taliban de macht zouden veroveren. Al meer dan tweeduizend mensen zijn teruggehaald.

De tolken ontvingen een mail met de boodschap dat zij zich binnen twee tot vier weken klaar moesten maken voor de evacuatie. Nederlandse tolken hebben nooit zo’n mail ontvangen, bevestigen meerdere bronnen tegen de NOS.

Anne-Marie Snels, voormalig voorzitter van de militaire vakbond AFMP, verklaart dat er aardig wat bureaucratische hobbels genomen moeten worden. „Wij moeten elke tolk en zijn familie individueel aanmelden bij Defensie, waarna het steeds lange periodes stil bleef. Er is helemaal geen evacuatieplan of crisisdraaiboek gemaakt.”

Dagelijks halen de Britten duizenden mensen op. Dat proces verloopt soepel omdat ze vervoer vanuit de stad naar de luchthaven hebben geregeld. Nederland heeft dat op dit moment niet geregeld voor evacuees, waardoor honderden Nederlanders vast zitten of de weg niet op durven uit angst voor de Taliban.

15.29 - Gouverneur en politiechef van Afghaanse provincie verdwenen

Sinds de machtsovername van de Taliban zijn de voormalig gouverneur van de Afghaanse provincie Laghman en de voormalig politiechef van dezelfde provincie verdwenen. Familieleden van de vermisten vertellen aan de Afghaanse zender TOLOnews dat ze niet meer zijn gezien sinds ze zich overgaven aan de Taliban. Ook de politiechef van de stad Ghazni, in de gelijknamige provincie, is niet meer gezien sinds hij zich overgaf.

Ex-gouverneur Abdul Wali Wahidzai en voormalig politiechef Lotfullah Kamram gaven zich vijf dagen geleden over. Sindsdien hebben hun families niets meer van ze vernomen. Ook politiechef Mohammad Hashem Ghalji is spoorloos. Vermoedelijk houdt de Taliban ze nog gevangen. Het is onduidelijk waarom.

De Taliban kondigden dinsdag een algemene amnestie aan voor mensen in dienst van de overheid. „U kunt veilig uw gewone leven weer hervatten en weer aan het werk”, aldus de extremistische groepering. Familieleden van de gouverneur en de politiechefs beschuldigen de Taliban er nu van dat ze zich niet aan de afspraken houden.

12.15 - Duitser onderweg naar luchthaven Kabul neergeschoten

Een Duitse man heeft onderweg naar het vliegveld van Kabul een schotwond opgelopen, zegt een regeringswoordvoerder. Het slachtoffer is daarna lichtgewond met een vliegtuig geëvacueerd uit Afghanistan.

Duitsland stuurt twee helikopters naar de Afghaanse hoofdstad om Duitsers in nood te kunnen helpen. Volgens een Duitse generaal worden de helikopters alleen ingezet in de regio Kabul en niet verder het land in. De helikopters komen zaterdag aan.

Duitsland probeert, net als Nederland, haastig om alle landgenoten en Afghaanse medewerkers uit Afghanistan te halen. Ooggetuigen hebben tegen het Duitse persbureau DPA gezegd dat het steeds gevaarlijker wordt om naar het vliegveld te gaan. Het is erg chaotisch rond de luchthaven en mensen die geen toegang krijgen tot het vliegveld worden steeds wanhopiger. Veel mensen zouden de reis naar het vliegveld inmiddels niet meer aandurven.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Duitsers in Afghanistan laten weten dat ze toegang kunnen krijgen tot het vliegveld. „Maar door de chaotische situatie kan het zijn dat de deuren soms gesloten zijn. We kunnen niet van tevoren zeggen wanneer de deuren opengaan.”

10.40 - Taliban schieten familielid van journalist Deutsche Welle dood

De Taliban hebben een familielid van een journalist van de Duitse omroep Deutsche Welle doodgeschoten. Een ander familielid is zwaargewond geraakt, meldt de omroep. De moslimextremisten waren bezig met een zoektocht naar de journalist.

De journalist werkt volgens Deutsche Welle tegenwoordig in Duitsland. De Taliban zochten hem echter in Afghanistan en doorzochten huizen. Meerdere familieleden van de journalist wisten te ontkomen, maar zijn nu op de vlucht voor de jihadisten.

DW-directeur Peter Limbourg noemt het doden van een familielid van een journalist „enorm tragisch.” „Het laat zien welk gevaar onze medewerkers en hun familieleden die nog in Afghanistan zijn lopen. Het is duidelijk dat de Taliban gerichte zoekacties naar journalisten uitvoeren. De tijd dringt.” Limbourg vraagt de Duitse overheid om de mensen in Afghanistan te helpen.

Volgens Deutsche Welle hebben de Taliban drie huizen van DW-medewerkers doorzocht. Ook zijn twee journalisten die voor Afghaanse media werkten opgepakt. Een van hen zou zijn doodgeschoten.

De Taliban zeggen vaak dat ze geen wraak willen nemen op tegenstanders, maar er komen steeds meer berichten uit Afghanistan dat dit wel het geval is.

08.00 - Taliban: landen vragen om hulp bij evacuaties uit Afghanistan

Meerdere landen en organisaties hebben de Taliban gevraagd om te helpen bij het evacueren van mensen uit Afghanistan, meldt de jihadistische organisatie. Veel mensen willen nog vertrekken uit het land, waar de moslimextremisten de macht hebben overgenomen.

De Taliban zeggen niet om welke landen of organisaties het gaat. De jihadisten hebben sinds deze week wel een eigen blokkade voor het vliegveld gemaakt. Ze laten naar verluidt alleen mensen met een buitenlands paspoort door.

Onder meer Nederland is druk bezig mensen uit Afghanistan te halen. In de nacht van donderdag op vrijdag werden 53 mensen teruggehaald. De Verenigde Staten meldden dat er de afgelopen 24 uur in totaal 3000 mensen het land uit zijn gebracht, onder wie 350 Amerikanen. Volgens de NAVO zijn er de afgelopen vijf dagen 18.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd.

Veel mensen wachten volgens de NAVO en de VS nog op evacuatie. De VS zeggen dat het om 6000 mensen gaat.

06.30 - NAVO: al 18.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd

Er zijn in de afgelopen vijf dagen zeker 18.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd, vertelde een NAVO-functionaris vrijdag (lokale tijd) aan persbureau Reuters. Toch staan er nog altijd mensenmassa’s te dringen bij alle poorten van de internationale luchthaven in de Afghaanse hoofdstad Kabul.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volgens de functionaris is het de bedoeling het aantal evacuaties komend weekend zal verdubbelen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft aangekondigd vrijdagmiddag (lokale tijd) een persconferentie te geven over de evacuatiemissie vanuit Afghanistan. Woensdag kondigde Biden aan dat Amerikaanse militairen in Afghanistan zullen blijven totdat alle Amerikanen die het land willen verlaten zijn geëvacueerd.

Nederlanders in Afghanistan kunnen een beroep doen op de NAVO om met een van de militaire vliegtuigen naar veilig gebied te vliegen. Woensdag landde een groep van 35 uit Afghanistan geëvacueerde Nederlanders op Schiphol. Daarvoor werd een C-17-toestel ingezet, dat door verschillende NAVO-landen wordt gebruikt en een tussenstop maakte in de Georgische hoofdstad Tbilisi.