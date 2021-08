LIVE | Duitser met schotwond geëvacueerd uit Afghanistan

Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen in Afghanistan.

Dit zijn de hoofdpunten:

Defensie: 53 mensen geëvacueerd uit Afghanistan

Een van de twee Nederlandse evacuatievliegtuigen in regio rond Afghanistan is kapot

Evacuatievliegtuig met 35 Nederlanders geland op Schiphol

12.15 - Duitser onderweg naar luchthaven Kabul neergeschoten

Een Duitse man heeft onderweg naar het vliegveld van Kabul een schotwond opgelopen, zegt een regeringswoordvoerder. Het slachtoffer is daarna lichtgewond met een vliegtuig geëvacueerd uit Afghanistan.

Duitsland stuurt nu twee helikopters naar de Afghaanse hoofdstad om Duitsers in nood of in afgelegen gebieden te kunnen helpen. Zo kunnen zij alsnog worden geëvacueerd, zonder een gevaarlijke reis door Afghanistan te moeten maken. De helikopters komen zaterdag aan in Kabul.

Duitsland probeert, net als Nederland, haastig om alle landgenoten en Afghaanse medewerkers uit Afghanistan te halen. Ooggetuigen hebben tegen het Duitse persbureau DPA gezegd dat het steeds gevaarlijker wordt om naar het vliegveld te gaan. Het is erg chaotisch rond de luchthaven en mensen die geen toegang krijgen tot het vliegveld worden steeds wanhopiger. Veel mensen zouden de reis naar het vliegveld inmiddels niet meer aandurven.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Duitsers in Afghanistan laten weten dat ze toegang kunnen krijgen tot het vliegveld. "Maar door de chaotische situatie kan het zijn dat de deuren soms gesloten zijn. We kunnen niet van tevoren zeggen wanneer de deuren opengaan."

10.40 - Taliban schieten familielid van journalist Deutsche Welle dood

De Taliban hebben een familielid van een journalist van de Duitse omroep Deutsche Welle doodgeschoten. Een ander familielid is zwaargewond geraakt, meldt de omroep. De moslimextremisten waren bezig met een zoektocht naar de journalist.

De journalist werkt volgens Deutsche Welle tegenwoordig in Duitsland. De Taliban zochten hem echter in Afghanistan en doorzochten huizen. Meerdere familieleden van de journalist wisten te ontkomen, maar zijn nu op de vlucht voor de jihadisten.

DW-directeur Peter Limbourg noemt het doden van een familielid van een journalist „enorm tragisch.” „Het laat zien welk gevaar onze medewerkers en hun familieleden die nog in Afghanistan zijn lopen. Het is duidelijk dat de Taliban gerichte zoekacties naar journalisten uitvoeren. De tijd dringt.” Limbourg vraagt de Duitse overheid om de mensen in Afghanistan te helpen.

Volgens Deutsche Welle hebben de Taliban drie huizen van DW-medewerkers doorzocht. Ook zijn twee journalisten die voor Afghaanse media werkten opgepakt. Een van hen zou zijn doodgeschoten.

De Taliban zeggen vaak dat ze geen wraak willen nemen op tegenstanders, maar er komen steeds meer berichten uit Afghanistan dat dit wel het geval is.

Luister ook naar de Defensie en internationale veiligheidspodcast Delta Tango met Jorrit Kamminga, auteur van het boek ’Je wordt bedankt Bin Laden’:

08.00 - Taliban: landen vragen om hulp bij evacuaties uit Afghanistan

Meerdere landen en organisaties hebben de Taliban gevraagd om te helpen bij het evacueren van mensen uit Afghanistan, meldt de jihadistische organisatie. Veel mensen willen nog vertrekken uit het land, waar de moslimextremisten de macht hebben overgenomen.

De Taliban zeggen niet om welke landen of organisaties het gaat. De jihadisten hebben sinds deze week wel een eigen blokkade voor het vliegveld gemaakt. Ze laten naar verluidt alleen mensen met een buitenlands paspoort door.

Onder meer Nederland is druk bezig mensen uit Afghanistan te halen. In de nacht van donderdag op vrijdag werden 53 mensen teruggehaald. De Verenigde Staten meldden dat er de afgelopen 24 uur in totaal 3000 mensen het land uit zijn gebracht, onder wie 350 Amerikanen. Volgens de NAVO zijn er de afgelopen vijf dagen 18.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd.

Veel mensen wachten volgens de NAVO en de VS nog op evacuatie. De VS zeggen dat het om 6000 mensen gaat.

06.30 - NAVO: al 18.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd

Er zijn in de afgelopen vijf dagen zeker 18.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd, vertelde een NAVO-functionaris vrijdag (lokale tijd) aan persbureau Reuters. Toch staan er nog altijd mensenmassa’s te dringen bij alle poorten van de internationale luchthaven in de Afghaanse hoofdstad Kabul.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ ANP/HH

Volgens de functionaris is het de bedoeling het aantal evacuaties komend weekend zal verdubbelen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft aangekondigd vrijdagmiddag (lokale tijd) een persconferentie te geven over de evacuatiemissie vanuit Afghanistan. Woensdag kondigde Biden aan dat Amerikaanse militairen in Afghanistan zullen blijven totdat alle Amerikanen die het land willen verlaten zijn geëvacueerd.

Nederlanders in Afghanistan kunnen een beroep doen op de NAVO om met een van de militaire vliegtuigen naar veilig gebied te vliegen. Woensdag landde een groep van 35 uit Afghanistan geëvacueerde Nederlanders op Schiphol. Daarvoor werd een C-17-toestel ingezet, dat door verschillende NAVO-landen wordt gebruikt en een tussenstop maakte in de Georgische hoofdstad Tbilisi.