LIVE | Taliban: landen vragen om hulp bij evacuaties uit Afghanistan

Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen in Afghanistan.

Dit zijn de hoofdpunten:

Defensie: 53 mensen geëvacueerd uit Afghanistan

Een van de twee Nederlandse evacuatievliegtuigen in regio rond Afghanistan is kapot

Evacuatievliegtuig met 35 Nederlanders geland op Schiphol

08.00 - Taliban: landen vragen om hulp bij evacuaties uit Afghanistan

Meerdere landen en organisaties hebben de Taliban gevraagd om te helpen bij het evacueren van mensen uit Afghanistan, meldt de jihadistische organisatie. Veel mensen willen nog vertrekken uit het land, waar de moslimextremisten de macht hebben overgenomen.

De Taliban zeggen niet om welke landen of organisaties het gaat. De jihadisten hebben sinds deze week wel een eigen blokkade voor het vliegveld gemaakt. Ze laten naar verluidt alleen mensen met een buitenlands paspoort door.

Onder meer Nederland is druk bezig mensen uit Afghanistan te halen. In de nacht van donderdag op vrijdag werden 53 mensen teruggehaald. De Verenigde Staten meldden dat er de afgelopen 24 uur in totaal 3000 mensen het land uit zijn gebracht, onder wie 350 Amerikanen. Volgens de NAVO zijn er de afgelopen vijf dagen 18.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd.

Veel mensen wachten volgens de NAVO en de VS nog op evacuatie. De VS zeggen dat het om 6000 mensen gaat.

06.30 - NAVO: al 18.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd

Er zijn in de afgelopen vijf dagen zeker 18.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd, vertelde een NAVO-functionaris vrijdag (lokale tijd) aan persbureau Reuters. Toch staan er nog altijd mensenmassa’s te dringen bij alle poorten van de internationale luchthaven in de Afghaanse hoofdstad Kabul.

Volgens de functionaris is het de bedoeling het aantal evacuaties komend weekend zal verdubbelen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft aangekondigd vrijdagmiddag (lokale tijd) een persconferentie te geven over de evacuatiemissie vanuit Afghanistan. Woensdag kondigde Biden aan dat Amerikaanse militairen in Afghanistan zullen blijven totdat alle Amerikanen die het land willen verlaten zijn geëvacueerd.

Nederlanders in Afghanistan kunnen een beroep doen op de NAVO om met een van de militaire vliegtuigen naar veilig gebied te vliegen. Woensdag landde een groep van 35 uit Afghanistan geëvacueerde Nederlanders op Schiphol. Daarvoor werd een C-17-toestel ingezet, dat door verschillende NAVO-landen wordt gebruikt en een tussenstop maakte in de Georgische hoofdstad Tbilisi.