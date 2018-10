Brief 1: ’Pak ook mail- en cookiesterreur aan’

Wat dacht staatssecretaris Mona Keijzer van de vele ongevraagde (commerciële) mails welke worden ontvangen. Hoe komen zij aan mijn e-mailadres? Raadplegen van bepaalde sites is alleen mogelijk als je de cookies te accepteert. Dat alles onder het mom dat men het gebruik van de site wil analyseren. Weiger je, dan kun je de site niet raadplegen. Je wordt gewoon gedwongen om dat te accepteren.

De vraag blijft wat doen zij met jouw gegevens? En ik maar denken dat er een wet op de privacy is gekomen. Kortom er is niet alleen sprake van belterreur maar ook van mail- en cookiesterreur. Een schone taak voor onze staatssecretaris om alles in één keer bij de wortel te vatten.

Wim Knaap, Hoorn

