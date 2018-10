C&A haalt ’neonazi’-kleding uit assortiment

Division wordt vaak gebruikt in extreemrechtse kringen. Zo is er een zogenoemde rechtsrockband die Divison Germania heet en zijn er bendes neonazi’s die zich Division Franken noemen. Op hun kleding staat in precies dezelfde letters Divison.

De krant Der Westen berichtte dat C&A na de eerste klachten onmiddellijk heeft ingegrepen. De hoody is uit de handel. Het modebedrijf biedt zijn verontschuldigingen en stelt dat deze fout onopzettelijk is gemaakt. C&A heeft geen enkele band met extremisten en keurt racisme af, aldus het bedrijf.