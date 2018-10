Staat moet meer doen tegen CO2-uitstoot

Ⓒ ANP

DEN HAAG - De Nederlandse staat moet meer doen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dat oordeelde het gerechtshof in Den Haag dinsdag in een door klimaatorganisatie Urgenda aangespannen zaak. Klimaatveranderingen zijn een reële dreiging, met een ernstig risico. „Het is de verplichting van de staat om bescherming daartegen te bieden”, aldus het hof.