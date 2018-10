In Duitsland is een proef met een brandstofcel als energiebron in een locomotief succesvol afgerond. Inmiddels zijn er al 14 treinstellen bijbesteld. De trein kan 1000 km rijden op een volle tank waterstof. Geen dure en kwetsbare bovenleidingen meer en de uitademing lijkt veel op die van een mens, warme vochtige lucht zonder enige vervuiling! De Franse fabrikant is al leverancier van onze NS. Waar wachten we nog op?

Ron van den Hurk, Best