Doucheverbod bij voetbalclub door fors gestegen gasprijzen

Voetbal

Van der Wiel over paniekaanvallen na loopbaan: ’Geest en lichaam kregen tijd’

Gregory van der Wiel maakte anderhalf jaar geleden nadat hij stopte als profvoetballer bekend dat hij te maken had met paniekaanvallen. In Enoh Reunited - een nieuwe YouTube-serie van zijn oude club Ajax - gaat hij dieper in op wat er met hem gebeurde.