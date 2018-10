’Opwarming nu aanpakken’

De koraalriffen op zee verdwijnen en meer dan een derde van de dieren. Tevens gaat het zeewater stijgen en verdwijnen eilanden. Grote landen als China, India, Amerika en ook Afrika moeten meedoen met het terugdringen van de CO2-uitstoot. We moeten met z’n allen inzien dat we op deze manier niet zo door kunnen gaan. Het gaat alle landen wel heel veel geld kosten, in totaal 800 miljard. Er dient bijvoorbeeld een bos te komen ter grootte van een land als India. We kunnen het probleem niet verschuiven naar volgende generaties.

Lucas Meijer,

Nieuwe Pekela