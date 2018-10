’Solliciteren tot je er bij neervalt’

Na een jaar in de ziektewet moest zij zich bij de Spaanse Inquisitie, het UWV melden. Zij dient zich beschikbaar te houden voor werk, moet vier keer per maand te solliciteren en dient beschikbaar te zijn voor cursussen. Als bij het UWV het idee ontstaat, dat zij dat niet doet, wordt zij gekort op haar uitkering. Let wel, we hebben het hier over een vrouw die ongeveer 50 jaar heeft gewerkt.

Dan geeft het UWV, of welke treurige uitkeringsinstantie dan ook, onder de bezielende leiding van Weekers, 200 miljoen euro weg aan Bulgaarse criminelen. Gevolgen voor de verantwoordelijken? Nee, natuurlijk niet.

Nu geeft het UWV weer onterecht vele miljoenen belastingpenningen weg aan frauderende Poolse arbeidsmigranten. Wie nu denkt dat deze grove, verwijtbare fouten consequenties heeft voor degenen die verantwoordelijk zijn, leeft in sprookjesland.

De fout van mijn vrouw is, is dat zij een Nederlandse vrouw is die haar hele leven heeft gewerkt. Dan ben je een sukkel.

E. Oterdoom,

Amsterdam