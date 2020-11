Annabel Nanninga haalt hard uit naar Thierry Baudet: ’Hij heeft zich onmogelijk gemaakt’

„Alleen door volledig terug te treden uit het bestuur kan Thierry Baudet Forum voor Democratie nog redden”, schrijft Nanninga in een ingezonden stuk op TPO.

Baudet kondigde maandagavond aan zijn functie als lijsttrekker naast zich neer te leggen. Dinsdagmiddag kondigde hij zijn vertrek als partijvoorzitter aan.

’FvD verdient beter lot’

Zelf is Nanninga geenszins van plan om te vertrekken: „Bijna had ik de schaar in mijn FvD-lidmaatschapskaart gezet. De rokende puinhopen van wat ooit de grootste partij van Nederland was, walmden onfrisse bruine dampen. Maar juist de messiaanse martelaarsact van Thierry Baudet en zijn krankzinnige gemekker over ’trial by media’ deed mij de schaar weer in de keukenlade opbergen. Forum voor Democratie verdient een beter lot.”

„Nu hadden we dus een weekend achter de rug waarin na drie dagen vergaderen over de vraag ’wat zullen we nou toch eens doen aan neonazis’ het antwoord luidde: eigenlijk helemaal niets. Een weekend waarin de partijleider liever de hele partij in de open haard flikkert, dan gewoon stante pede overgaat tot het uitroken, ontslaan en royeren van foute elementen. Een weekend waarin nazistische relpubers beter worden beschermd dan de goede naam, eer en integriteit van de pakweg honderd FvD-volksvertegenwoordigers. Volksvertegenwoordigers die, getuige de soms wanhopige gesprekken die ik dit weekend met ze had, zich niet meer durven vertonen op schoolplein of sportclub”, fulmineert Nanninga.

’Trial by media’

Ze hekelt de verwijten van Baudet over ’trial by media’: „De media praten geen nazisme propagerende appjes goed. De media flirten niet steeds met complottheorieën en types van bedenkelijk allooi. De media houden niet een rot jongerenbestuur aan de macht. De media bellen volksvertegenwoordigers die milde kritiek hebben niet schreeuwend op, ’Ik ben de partij’, maar steken geen poot uit tegen radicaal gebral. De media stellen geen bewezen, herhaaldelijk nazistische bagger postende malloot aan als fractiemedewerker. De media raken niet in duizelingwekkend tempo gepeilde zetels kwijt met rellen en uitglijders. De media houden geen interne angstcultuur in stand waarin bijna niemand inhoudelijke kritiek durft te geven. De media maken niet in een weekend een hele partij kapot omdat ze hun fout niet willen toegeven en herstellen. Dat doet binnen FvD maar een persoon, en dat is partijleider Baudet.”

’Wangedrag wordt beloond’

Het vertrek van Baudet als lijsttrekker en partijvoorzitter noemt Nanninga ’een farce’. „Iemand die zich op deze manier heeft gedragen zoals Baudet alleen al dit weekend zowel openlijk als binnenskamers deed, iemand die een partij zo zwaar beschadigt, zou in iedere normale partij niet alleen volstrekt onhoudbaar zijn in het bestuur, maar op staande voet worden geroyeerd. Het is hetzelfde patroon als met de radicale JFVD-ers: wangedrag wordt beloond.”