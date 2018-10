Noodtoestand in Florida om orkaan Michael

MIAMI - In Florida is in 35 regio’s de noodtoestand uitgeroepen vanwege de naderende orkaan Michael. Tienduizenden mensen, voornamelijk aan de noordoostelijke Golfkust, moeten hun huis verlaten, zo heeft de gouverneur van Florida, Rick Scott bevolen. De overheid waarschuwt voor hevige regenval, overstromingen en levensgevaarlijke rukwinden.