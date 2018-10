Rob Jetten (31) nieuwe fractievoorzitter D66

D66 moest op zoek naar een nieuwe fractievoorzitter nadat Alexander Pechtold zaterdag zijn vertrek aankondigde. Pechtold wilde voorafgaand aan de vergadering niet zeggen in wie hij zijn ideale opvolger zag. De fractie kent „ervaren mensen”, maar ook „jong talent”, zei hij.

In de fractiekamer overhandigde Pechtold zojuist de voorzittershamer aan de 31-jarige Jetten. Die sprak zijn voorganger kort toe: „We gaan je ontzettend missen, je bent echt een boegbeeld voor de partij geweest.” Pechtold zei: „Ik ben ongelooflijk blij en trots dat jij me gaat opvolgen. Je bent niet alleen een talent, maar een leider.”

Bekijk hieronder het moment waarop het stokje wordt overgedragen. Tekst loopt door onder de video.

Later moet blijken of Jetten een soort tussenpaus is of ook echt de politieke leider wordt bij nieuwe verkiezingen. Daar gaat het partijcongres dan ook over. Tegen die tijd kan ook iemand gekozen worden die nu nog niet in de Tweede Kamer zit, zoals bijvoorbeeld oud-parlementariër Boris van der Ham.

Manager ProRail

Jetten was eerder voorzitter van de Jonge Democraten, bijna acht jaar fractievoorzitter in Nijmegen en manager bij ProRail. Jetten studeerde bestuurskunde. Hij krijgt veel vragen over zijn leeftijd. „Beoordeel me op mijn daden”, zegt hij. „Het is met grote dankbaarheid dat ik begin aan mijn klus. Een grote verantwoordelijkheid, en een nog grotere eer.”

Veel pers bij de bekendmaking van de opvolger van Pechtold. Ⓒ De Telegraaf

Kamerleden vertellen dat er meerdere kandidaten waren. Maar die zijn gisteren, tijdens een heisessie met de fractie, al afgevallen. Kees Verhoeven, eerder getipt als een van de vele kanshebbers, zegt dat hij ’absoluut’ blij is met deze keuze en er niet van baalt dat hij het zelf niet is geworden.

Collega Salima Belhaj vertelt dat zijzelf en Paul van Meenen ook kandidaat waren maar dat gisteren duidelijk werd dat men voor Jetten zou gaan. Van Meenen zegt dat hij zich inderdaad voor de zekerheid kandideerde voor als er niemand anders was. „Maar ik ben heel blij dat we met zijn allen anders hebben besloten. Mijn kandidatuur was meer zodat er iets te kiezen was. Jetten heeft bewezen dat hij in moeilijke debatten scherp is.”