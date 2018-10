Sproeiverbod Veluwe duurt langer dan ooit

Ⓒ ANP

APELDOORN - Het sproeiverbod op de Veluwe en rond Apeldoorn en Zutphen is dinsdag verlengd tot en met 15 november. Volgens waterschap Vallei en Veluwe heeft een sproeiverbod in Nederland nog nooit zo lang geduurd. „Maar het is ook nog nooit eerder in onze geschiedenis zo lang zo droog geweest”, aldus een woordvoerster.