Profiel: Wie is de nieuwe fractieleider D66?

Jetten is eerder al eens getipt door vertrekkende voorman Alexander Pechtold als groot talent. Hij kreeg de ondankbare taak de afschaffing van het raadgevend referendum te verdedigen. Het referendum is een kroonjuweel van D66, maar Pechtold besloot tijdens de coalitieonderhandelingen van vorig jaar dat deze vorm van volksraadpleging moest worden geschrapt.

Het D66-congres besloot zaterdag evenwel dat de fractie nog deze kabinetsperiode moet proberen de geesten rijp te maken voor het correctief referendum.

Robotesk

Bij het ten grave dragen van de raadgevende variant toonde Jetten zich cool and collected, wat indruk maakte bij vriend en vijand. De uitdrukking ’robotesk’ viel echter ook.

Op de website van D66 heeft Jetten onmiddellijk de nieuwe titel fractievoorzitter opgespeld gekregen. In de door hem zelf beschreven biografie laat hij zich vooral voorstaan op ’het zetten van grote stappen naar een schone toekomst’, vanwege de ’historische klimaatwet’ waar hij aan heeft gewerkt.

„Mijn generatie wil dat klimaatverandering nú wordt aangepakt. Dat we over onze schaduw heen stappen. Dat we niet zwelgen in het eigen gelijk. Maar samenwerken.”

Eigen agenda

Hij benadrukt dat de idealen die D66 in het regeerakkoord heeft afgesproken moeten worden verwezenlijkt. „Het is aan de Kamerfractie zeker te stellen dat we van papier naar praktijk gaan. En er is meer dan het regeerakkoord. We gaan verder met onze eigen ideeën en met onze eigen agenda voor de toekomst. Ik heb er onwijs veel zin in!”

De taak die hij nu krijgt zal het uiterste van hem vragen. Niet alleen moet hij in de voetsporen treden van iemand die ruim twaalf jaar lang D66 heeft bestierd, op hem zal ook de taak rusten om de partij richting een opgefriste, onderscheidende koers te duwen.

Baudet en Wilders

Hij zal in de Kamer ten strijde moeten trekken tegen de aartsrivalen van D66 op rechts, te weten Geert Wilders van de PVV en Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Ook zal hij in de coalitie moeten vechten voor een eigen smoel van zijn partij, wat in een samenwerkingsverband met VVD, CDA en CU een behoorlijke opgave kan zijn. Het gaat al een tijdje slecht met D66 in de peilingen; de partij schommelt rond de tien zetels, wat een halvering is van de huidige 19 in de Tweede Kamer.

Daarnaast zal de jonge leider alle zeilen moeten bijzetten om intern de rust te bewaren. De fractie koos hem unaniem, wat een belangrijk signaal is voor het uitstralen van eenheid. Veel Binnenhofbewoners kunnen het zich echter niet voorstellen dat D66’ers als Sjoerd Sjoerdsma en de ooit als kroonprins afgeschilderde Jan Paternotte hun ambities overboord hebben gekieperd. Goed opletten dus.