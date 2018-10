’Wij wilden alleen de bussen vertragen’

Onder anderen een 34-jarige man uit Koudum vertelde dit aan de rechter. Het Openbaar Ministerie vond dit opmerkelijk aangezien hij juist helemaal vooraan stond met zijn auto. ,,Ik zag dat het verkeer achter mij stil ging staan en heb dat ook maar gedaan", reageerde de man. Hij noemde zichzelf uiteindelijk wel een 'trotse blokkeer-Fries'.

De eerste verdachte die dinsdag werd bevraagd, een 29-jarige man uit Dokkum, had aan demonstranten zijn ontblote achterwerk laten zien. ,,Het was gezellig en ik liep naar een bus. Daar kreeg ik middelvingers te zien en heb ik mijn broek laten zakken.” Nu vindt hij dit een uit de hand gelopen grap.

Een 23-jarige man uit Twijzelerheide had actief deelgenomen aan een chatgroep over de blokkade-actie, maar was naar eigen zeggen toevallig bij het pompstation nabij Joure beland. Van daar reden de auto's de weg op voor de blokkade. ,,Ik wilde er een lekker broodje halen.” Ineens zat hij daarna in de groep auto's die het verkeer tegenhield. ,,Ik kon geen kant op.”

Ook bij een 26-jarige Dokkumer was het puur toeval dat hij tussen de blokkerende auto's terecht was gekomen, liet hij weten. Hij was bij het tankstation aan de A7 water gaan halen voor een oververhitte motor van zijn auto. De man zei blij te zijn met de afloop omdat het tot geweld was gekomen als de demonstranten Dokkum hadden bereikt. ,,Burgemeester Waanders heeft een fout gemaakt, dat moesten wij corrigeren. Zij had hier moeten zitten, niet wij."

Door de actie bij Joure op 18 november vorig jaar konden drie bussen met anti-Zwarte Piet-demonstranten niet doorrijden naar Dokkum voor een betoging tijdens de aankomst van Sinterklaas.

Er zijn vier dagen voor de zaak uitgetrokken. In totaal verschijnen 34 personen in groepjes van drie voor de rechter. Vergeleken met de eerste zittingsdag is er dinsdag veel minder pers en publiek in de rechtszaal.