Woede om reclame op ’heilige’ Opera House in Sydney

In de Australische stad woedt al dagen een debat over de projectie op de witte ’zeilen’ van het gebouw. Tegenstanders vinden dat het Opera House, dat op de Werelderfgoedlijst staat en een blikvanger is van de stad, niet mag worden gebruikt voor een commerciële uiting.

Het muziektheater weigerde mee te werken aan de reclame voor de Everest Cup, de grootste paardenrace ter wereld, maar werd overruled door de regering van de deelstaat New South Wales.

Ⓒ AFP

Voorstanders zien de projectie als promotie van Sydney omdat de kleurrijke beelden de hele wereld overgaan. ’There’s no such thing as bad publicity’, toch?