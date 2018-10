Oud-Katholieke Kerk treft zeven schikkingen om misbruik

Welke bedragen er zijn getroffen met de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Ook is de identiteit van de getroffenen niet prijsgegeven. Er is de voorbije periode, zo melden de verantwoordelijken, uitgebreid onderzoek gedaan naar zaken waarbij geestelijken over de schreef gingen.

Het zogeheten Collegiaal Bestuur besloot een onderzoek te starten nadat bekend werd dat priester Nico S. – die niet met naam wordt genoemd – zich in Cambodja meerdere malen schuldig had gemaakt aan misbruik van kinderen.

Schorsing

De 52-jarige Nederlander werkte sinds 2013 als pastoor op Schiphol, en was verbonden aan het kerkgenootschap van de Oud-Katholieke Kerk Nederland, dat hem meteen schorste. Hij zit nog altijd vast in het Aziatische land, in afwachting van zijn berechting.

De voorbije decennia bleken er meer gevallen te zijn geweest van onaanvaardbaar seksueel gedrag van geestelijken, waarbij meer dan zeven personen slachtoffer waren. Vijf daders waren al overleden ten tijde van het onderzoek.

Recht voor slachtoffers

Doel van het onderzoek was recht doen aan de slachtoffers, en voorstellen te doen om te voorkomen dat seksueel misbruik binnen de Oud-Katholieke Kerk – dat zo’n 8000 volgelingen heeft – blijft bestaan.

Het Collegiaal Bestuur, dat om 13.00 uur een toelichting geeft op zijn bevindingen, legt onder andere de nadruk op het aanstellen van een vertrouwenspersoon, aandacht in opleiding en pastorale praktijk aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, en een meldpunt.