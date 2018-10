Roemeen vrijgelaten na moord op Marinova

„We hebben een persoon in hechtenis wiens alibi we controleren, maar voorlopig hebben we geen concrete verdachte”, was het enige wat de politie wilde vertellen. „Ons werk gaat door, voorlopig zijn er geen feiten en omstandigheden die we kunnen aankondigen”, zei een hoge Bulgaarse politiefunctionaris.

Een herdenkingsdienst voor de journaliste. Ⓒ AFP

In haar laatste optreden in haar tv-programma stelde Marinova twee journalisten voor die corrupte praktijken met EU-geld onderzochten. Een van de mogelijkheden is volgens de politie dat de dader de misdaad niet heeft beraamd en misschien uit een nabijgelegen inrichting kwam. Een andere theorie is dat de dader als motief de onderzoeksjournalistiek van Marinova had.

In binnen- en buitenland is geschokt op haar dood gereageerd.