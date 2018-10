’Slachtoffer lugubere dood was paranoïde’

Volgens de raadsman richtte het latere slachtoffer een pistool van De G. op zichzelf. Toen De G. ingreep, ging het wapen af. Het lichaam van het slachtoffer was in stukken gehakt en werd na een dagenlange zoektocht onder het huis van De G. in Zwolle aangetroffen.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van doodslag en het erna verminken en verstoppen van het lichaam. Uit forensisch onderzoek blijkt dat er rond de schotwond in het hoofd metaaldeeltjes zitten. Mogelijk doorboorde de kogel eerst een stuk plaatstaal voordat het hoofd werd geraakt. ,,Dit roept vragen op'', zei de officier van justitie. Die metaaldeeltjes worden onderzocht.

Ook moet toxicologisch onderzoek uitwijzen welke stoffen het slachtoffer in zijn lichaam had. Dat kan het verhaal van de advocaat bevestigen of juist ontkrachten. Ook wordt een tweede verdachte in deze zaak nog gehoord, zei de officier. Deze Luca I. is vorige maand aangehouden.

Volgens de advocaat zouden familieleden van het slachtoffer getuigen geïntimideerd hebben. Hij wil weten of dit getuigenissen beïnvloed heeft. De G. blijft zeker tot de volgende regiezitting vastzitten.