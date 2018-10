’IND-medewerker met dubbele pet liet zich door asielzoekers betalen’

Dat meldt NRC. De man hielp de asielzoekers met een privébedrijfje. Tegelijkertijd had hij toegang tot de computersystemen van de IND, die worden gebruikt om verblijfsvergunningen toe te kennen.

Of er asielzoekers nu onterecht een ’ja’ hebben gekregen, is nog niet duidelijk. De dienst onderzoekt nu of er onterechte verblijfsvergunningen zijn uitgedeeld.

Een woordvoerder bevestigt het bestaan van het onderzoek, en een tweede integriteitsonderzoek naar de omgang met een interne klokkenluider die klaagde over de kille bedrijfscultuur en de slechte bereikbaarheid van de dienst.