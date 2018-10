Grote olievlek na botsing vrachtschepen

Volgens de Franse autoriteiten gaat het om zeshonderd ton stookolie die tot op twintig kilometer van de schepen is aangetroffen. Franse en Italiaanse schepen proberen de olie op te vangen en op te zuigen. Het schoonmaken duurt nog enkele dagen.

Zondag boorde het Tunesische roroschip (voor het vervoer van vrachtwagens) Ulysse zich in het Cypriotische containerschip CLS Virginia, dat voor anker lag voor de kust van Corsica. De botsing veroorzaakte een scheur van enkele meters lang in de romp van het containerschip.

De Franse milieuminister François de Rugy heeft kritiek geuit op de kapitein van het Tunesische schip. „Het is nog te vroeg om te zeggen wat er precies gebeurd, maar zeker is dat er aan het roer niet goed is opgelet.” Het weer was goed ten tijde van het ongeluk.