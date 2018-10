Strikt Privé

FRITS WESTER was erg overvallen door het nieuws, zei hij. Frits komt dan ook maar zelden bij de kapper en zal in Privé het relaas van Pechtolds minnares ANNE LOK, als een van de weinigen in politiek Den Haag overigens, hebben gemist.

Voor wie haar verhalen afdeed als laster en verzinsels: Anne vertelde onomwonden dat het vertrek van Pechtold stond te gebeuren. Wester en zijn Binnenhofcollega’s zouden er niet zo door zijn verrast als ze haar wel hadden geloofd. Dan zouden ze nu ook weten wat Pechtold - in Arnhem - het liefste wil gaan doen, zonder daar straks weer door ‘overvallen’ te worden!

Ook spraakmakend: een boek dat op het punt van verschijnen staat en waarin een voormalig kokkin van Drakensteyn openhartig vertelt wat zich zoal afspeelde in het - wat zij noemt - ‘Droomkasteel’ van PRINSES BEATRIX. In Engeland schrijft iedere paleissecretaris en kamenierster een boek, hier is dat buitengewoon uitzonderlijk. En hoewel de uitgeverij een paar slagen om de arm houdt en de inmiddels overleden kokkin er niet meer op kan worden afgerekend, is het ‘boekje open’ over Beatrix net een extra lange aflevering van Downton Abbey… maar dan erger!