Rob Jetten is een jong en vooruitstrevend talent die met verve het afschaffen van het referendum heeft moeten verdedigen. Het gewezen kroonjuweel van D66. Of hij hiermee het boegbeeld voor de bestuurlijke vernieuwing van D66 en Nederland wordt, is vooralsnog uiterst twijfelachtig.

Het is meer een strategische opvolging om de wind uit de zeilen te halen bij Klaver, GroenLinks, Baudet, FvD en Wilders, PVV. In ieder geval worden het spannende tijden in de D66 fractie.

J. Werkhoven