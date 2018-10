NAVO houdt mega-oefening met 50.000 militairen

Trident Juncture 2018 gaat van start op 25 oktober en duurt tot 7 november. Er worden meer dan zestig schepen, honderdvijftig vliegtuigen en ruim tienduizend voertuigen ingezet. Duizend Nederlandse militairen doen mee als onderdeel van de snellereactiemacht VJTF. Voor hen is op het laatste moment voldoende winterkleding beschikbaar gesteld.

Een scenario waarmee wordt geoefend is collectieve verdediging na een aanval op een NAVO-land. Doel is te laten zien dat de militaire alliantie zich kan verdedigen en kan afschrikken, aldus Foggo. Er is volgens hem geen speciaal land als tegenstander aangewezen. Rusland is uitgenodigd om waarnemers te sturen.

Volgens de Noorse luitenant-generaal Rune Jacobson bevindt het kerngebied van de oefening zich op duizend kilometer van de Russische grens. ,,Dus ze hoeven niet bang te zijn.’’

Aan de oefening doen meer dan tienduizend Noorse manschappen mee en er wordt samengewerkt met civiele diensten, bedrijven en de politie. Jacobson sprak van een ,,realistische stresstest voor iedereen, in uitdagende weercondities’’.