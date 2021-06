’Jongen (7) zwemt uur om gestrande pa en zusje te laten redden’

Vader Steven Poust vertelde deze maand aan een lokale nieuwszender onder de CNN-paraplu dat hij met zijn zoontje Chase (7) en dochtertje Abigail (4) ging varen.

Het dochtertje hing achteraan de boot, maar toen ze plots losliet, viel ze in het water. Chase, die net als zijn zusje een reddingsvestje droeg, sprong in een poging haar te redden ook het water in.

Daarop besloot vader Poust ook in het water te duiken. Hij vertelde Chase dat hij naar de kant moest zwemmen, om hulp te halen, terwijl hijzelf zich zou bekommeren om dochter Abigail. „Ik zei dat ik van hem hield. Hij wist niet wat er gebeurde”, haalt de vader terug. Die probeerde eigenlijk bij allebei de kinderen te blijven, maar putte zichzelf uit.

Watertrappelen

Het kostte Chase een uur om bij de kant te komen. Op televisie vertelt hij dat hij op zijn rug ging drijven en zichzelf al ’watertrappelend’ naar de kant manoeuvreerde, een strategie om niet te snel uitgeput te raken, aldus de jongen.

Ondertussen waren vader en dochter al twee tot drie kilometer van de boot afgedreven, zo blijkt uit een reconstructie van de Brandweer Jacksonville. Die werd ingeschakeld nadat Chase aan land kroop, vond de boot terug, maar moest andere teams inschakelen om de vader en het dochtertje te vinden.

Het dubbeltje had ook de andere kant op kunnen vallen, vertelt een brandweerwoordvoerder op een persconferentie. „Alle mogelijke hulp die we hadden kunnen krijgen, werd onmiddellijk ingeschakeld. We zijn blij te kunnen melden dat ze alle drie herstellen en zich goed voelen.”