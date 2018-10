‘Spoorboekloze trein hindert vracht’

Dat staat vanmiddag in een petitie aan de Tweede Kamer aan de vooravond van een debat met staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) over de toekomst van het spoor donderdag.

Verladers en vervoerders in het goederenverkeer over het spoor willen 12 procent van het wegverkeer overnemen. „Dat is schoner, veiliger en sneller”, zegt Marco Wiesehahn-Vrijman van brancheorganisatie Evofenedex. Ook Koninklijk Nederlands Vervoer, de zeehavens en de vakbonden staan achter de petitie.

„We willen dat het voorstel van een compleet maatregelenpakket wordt aangenomen. Daardoor kan de filedruk in ons land dalen en neemt de veiligheid toe. Ook kunnen we dan meer van de Betuwelijn gebruik gaan maken”, stelt hij.

Het is volgens de vrachtsector belangrijk om havens, distributiecentra en industriële complexen in Nederland goed bereikbaar te houden over het spoor. „Het oprukkende reizigersverkeer neemt te veel ruimte in. Ook dreigen onze kosten te stijgen. Die schaarste moet bestreden worden, anders wordt het een zorgelijke ontwikkeling. De voorgestelde maatregelen brengen verlichting”, aldus de petitie.