Spaanse politie rolt drugsbende op: vijf Nederlanders opgepakt

De bende wilde in een loods in La Nucia en in twintig verschillende woningen jaarlijks tachtigduizend wietplanten kweken. Daarmee zou er jaarlijks tien ton aan hasj kunnen worden verbouwd. Ze wilden van Alicante de grootste producent van marihuana maken. Het is een van de grootste drugsbendes die is opgerold, aldus de Spaanse politie.

De zaak kwam in augustus aan het rollen. Toen ontdekten omwonenden dat er marihuanaplanten in vuilniszakken uit een huis werden meegenomen in auto’s. De politie werd ingeschakeld, en die ontdekten de resten van een wietplantage die in allerijl was ontruimd. Er werd ook een pistool gevonden.

Daarna ontdekte de politie een netwerk aan teelthuizen, verspreid over de provincie Alicante. In Mutxamell, Rebolledo en El Campello werden meer dan achtduizend wietplanten gevonden. De onderzoekers ontdekten in een loods op een industrieterrein in La Nucia duizenden apparaten voor de installatie, assemblage en bereiding van kamergewassen in huizen. De agenten schatten dat met het materiaal dat in de loods was opgeslagen, er twintig teelthuizen zouden worden opgezet – goed voor een productie van tachtigduizend planten per jaar, waar jaarlijks tien ton knoppen aan konden worden overgehouden. De organisatie had ook een eigen machine voor het snijden, persen en verpakken van de knoppen. De wiet was bestemd voor de Nederlandse, Belgische en Duitse markt.

Illegaal stroom aftappen

In een van de huizen werden juwelen, horloges, 7500 euro contant geld en een semi-automatisch pistool met geluiddemper gevonden – en ook twee luxe voertuigen. Wat de politie het meest verbaasde was de manier waarop de drugsbende aan hun stroom kwam: ze braken trottoirs open en maakten met kabels directe verbindingen van het elektriciteitsnetwerk naar de plantages. Daarna gebruikten ze dezelfde soort tegels om de straat weer af te dekken. Elektriciteitsbedrijven hadden al een hoog energieverbruik in het gebied geregistreerd, zonder te kunnen ontdekken waar dat vandaan kwam. Rond een van de teelthuizen was voor ongeveer 45.000 euro aan elektriciteit geroofd.

De vier Nederlandse mannen die zijn aangehouden zijn tussen de 39 en 43 jaar aangehouden, een Nederlandse vrouw van 40 jaar, en een Marokkaanse man van 46 jaar.