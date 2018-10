’Oude’ nieuwe gracht tevoorschijn getoverd

De nieuwe stadsgracht komt tussen woonblok 3 en woonblok 4 in de Zijdebalenstraat en is een referentie aan de Noorderstroom. Dit was vroeger de gracht rond de Bemuurde Weerd (WZ) welke uitkwam op de Vecht. Oorspronkelijk werd de gracht aangelegd voor de bevoorrading van de Zijdefabriek, later werd deze gedempt.

Ontwikkelings- en bouwcombinatie Hurks-Van Wijnen wil de gracht realiseren na het gereedkomen van alle woningen en de transformatie van de voormalige Lubro broodfabriek volgend jaar. Ontwikkelaar Rogier Middelburg vertelt: „Het wordt geen bevaarbare gracht, dat komt omdat er een peilverschil zit tussen de nieuwe Noorderstroom en de Vecht. Je kunt ze niet rechtstreeks koppelen voor de watersport zonder grote sluis.” Het water stroomt momenteel nog onder de grond in een buis en er is al een soort van schuifsluis tussen de Noorderstroom en de Vecht.

Ondanks dat het water terugbrengen niet gratis is, betekent voor de ontwikkelaar van de wijk een grachtje dat de huizen meer waard worden, aangezien wonen aan het water een trend is.

Het is niet het enige ’oude’ water wat komende tijd weer opnieuw stroomt door Utrecht. De Catharijnesingel werd net als de Noorderstroom in jaren vijftig gedempt en omgebouwd tot snelweg. Deze wordt de laatste jaren weer in oude glorie hersteld en moet vanaf 2020 weer helemaal rond de stad stromen.

Ook het 17e eeuwse kanaaltje Leidse Rijn moest plaatsmaken voor auto’s, deze stroomt echter in stilte nog onder het Westplein door. Bedoeling is dat ook deze stroom weer tevoorschijn komt in de nieuwbouwwijk op het Smakkelaarsveld en aan de Westkant van Utrecht, mogelijk in de nieuwe wijk Beurskwartier. De Otterstroom en Westerstroom in Pijlsweerd blijven ondergronds, omdat vanwege bebouwing het niet mogelijk is ze weer tevoorschijn te toveren.

De Noorderstroom wordt volgend jaar in ere hersteld en krijgt komend jaar vorm. De oplevering moet in het eerste kwartaal van 2020 plaatsvinden. Zijdebalen krijgt in totaal ongeveer 480 woningen, de eerste woonblokken zijn inmiddels opgeleverd.

In de voormalige fabriek komen zes ruime herenhuizen en een horecagelegenheid. De gehele wijk moet over twee jaar worden opgeleverd.