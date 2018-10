Minder politie bij ADO Den Haag

En dat terwijl het streven ’slechts’ was én is om onder de 10.000 uur te komen, zo blijkt uit het Halfjaarbericht 2018 van de gemeente Den Haag. Een groot compliment aan de club, aldus het stadsbestuur. ’Er zijn over een reeks van jaren forse stappen gezet met als resultaat dat het de politie lukt om steeds meer op de achtergrond en eventueel op afroep beschikbaar te zijn.’

Wie had dat gedacht? ADO had vroeger landelijk altijd met stip de hoogste politie-inzet, tot ruim boven de 20.000 uur begin deze eeuw. De fans waren gevreesd, omdat er in het Zuiderparkstadion nogal eens een incident plaatsvond.

Zero-tolerancebeleid

Dat is nu anders. Elke wedstrijd moet voor iedereen een feestje zijn, aldus Marcel van der Holst, manager stadion en veiligheid bij ADO. De verhuizing naar het huidige Cars Jeans Stadion was het omslagpunt, ook omdat het nieuwe complex veel meer mogelijkheden bij de opsporing van raddraaiers bood. „We hanteren hier een zero-tolerancebeleid. Als je fout gedrag vertoont, ben je het haasje.”

Van der Holst noemt daarbij een voorbeeld uit 2016 toen vanuit de ADO-kant oerwoudgeluiden richting een Ajax-speler gingen. Meteen werden via gezichtsherkenning en geluidsdetectie de verantwoordelijken opgespoord en stadionverboden uitgedeeld.

Preventie

„Maar naast repressie is preventie belangrijk. Wij spannen ons in om het onze supporters – onze klanten - naar de zin te maken. Daar gaan we ver in.” Van der Holst noemt de inspanningen van het Publieksbureau, dat contacten onderhoudt met alle groepen supporters, en supporterscoördinator Koos Roeg. „We willen gastvrij en vriendelijk zijn.”

Dat is bijvoorbeeld te merken aan de kaartverkoop. Voorheen was een biometrische foto bij een seizoenskaart verplicht, nu is dat alleen nog zo voor supporters die eerder bijvoorbeeld een stadionverbod hadden. Ook is er voorafgaand aan wedstrijden vaker wat te ’beleven’ op het Heldenplein bij het stadion, zoals afgelopen zaterdag Oktoberfest.

Succesvol

Het succes blijkt uit de cijfers. Slechts negen aanhoudingen waren er vorig voetbalseizoen, terwijl er tijdens een wedstrijd toch zo’n 14.000 mensen zijn. De club scoorde recent plaats 5 in een populariteitsonderzoek, waarbij opgemerkt werd dat bijvoorbeeld de knuffelgooi-actie van ADO-fans in 2016 in De Kuip daarbij ook had bijgedragen. Van der Holst is er trots op. „Juist de fanatiekste supporters - de harde kern noem ik het liever niet - zet zich in voor de medemens. ADO zal nooit het netste jongetje van de klas worden. We blijven brutaal en stoer, maar wel sympathieker. Dat maakt de club ook uniek.”