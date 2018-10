Thieme legt fractievoorzitterschap Partij voor de Dieren neer

Dat blijkt uit een persbericht van de dierenpartij. Eerste Kamerlid en Haags raadslid Christine Teunissen komt tijdelijk in de Tweede Kamer om de lege plek van Thieme op te vullen.

De partij spreekt alleen van ’ziekteverlof’ van Thieme en geeft geen verdere details over de oorzaak. Uit het persbericht blijkt dat het de bedoeling is dat dit een tijdelijke situatie is. De vervanging zal minstens voor vier maanden zijn, zegt een woordvoerder.