Slachtoffer schietpartij was corona-verpleegkundige

Kristen Beaton, die zelf ook nog eens zwanger was, overleed afgelopen zaterdag toen de 51-jarige tandtechnicus Gabriel Wortman tijdens een uren durende tocht het vuur op haar en vele anderen opende. Bij de ’mass shooting’ die in een groot gebied plaatsvond, kwamen zestien mensen om het leven. Wortman reed rond in een nep-politie-auto. Uiteindelijk werd hij door de politie doodgeschoten.

De man van Kristen vertelt in tranen aan het Canadese CTV News dat de familie nog niet was ingelicht dat zijn vrouw zwanger was. „Ze zou een weekje vrij zijn en dan zouden we het zeggen. Onze zoon Daxton ging een t-shirt dragen met de tekst dat zijn moeder in verwachting was”.

Het bizarre van zijn verhaal is dat het stel op de radio gehoord had dat er een gek in de streek rondreed die mensen aan het doodschieten was. Toen ze zondagmorgen wakker werden, dacht het paar dat de dader wel gepakt zou zijn. Kristen ging gewoon naar haar werk. „Als ik had geweten dat die man nog steeds vrij rondreed, had ik mijn vrouw natuurlijk nooit laten gaan”.

Een uur later hoorde hij dat Wortman verkleed als agent op moordtocht was.

De dag voor de massamoord postte Kristen nog een selfie op Facebook waarop ze een veiligheidsbril en masker op had, met de oproep aan haar collega’s haar voorbeeld te volgen.