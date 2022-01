Oostenrijk versoepelt inreisbeperkingen voor Nederlanders

Voor Nederlanders die gevaccineerd zijn, maar nog geen boosterprik hebben ontvangen geldt dat zij vanaf maandag 24 januari in Oostenrijk enkel een negatieve PCR-test hoeven laten zien bij de grens. De test mag maximaal 72 uur oud zijn. Voor mensen die ook al de boosterprik op zak hebben wordt naar Oostenrijk reizen al helemaal gemakkelijk: zij mogen zonder additionele PCR-test het land in.

Deze versoepeling maakt reizen naar de geliefde wintersportbestemming een stuk makkelijker. Voorheen golden namelijk zeer strenge regels. Vanaf eerste kerstdag merkte Oostenrijk ons land aan als een gebied met een gevaarlijke virusvariant, waardoor reizigers alleen de grens over mochten als zij een negatieve PCR-test én een boosterprik of herstelbewijs op zak hadden. Als je niet aan deze regels kon voldoen, moest je verplicht tien dagen in quarantaine. Omdat Nederland bijhoorlijk achterliep in tempo met de boostercampagne zagen veel skiliefhebbers hierdoor hun wintersport stranden.

Strikte handhaving

Oostenrijk gaf immers aan strikt te gaan handhaven op de verscherpte inreisregels, door bijvoorbeeld extra grenscontroles uit te voeren. Ook zouden naar verluid hotel- en appartement eigenaren streng controleren en zou er eveneens een controle uit worden gevoerd bij het aanschaffen van een skipas.

Toch bleek de strenge handhaving in de praktijk mee te vallen. Eerder meldden meerdere wintersporters aan De Telegraaf dat zij zonder problemen het land in konden reizen en zelfs zonder extra controles konden inchecken op hun bestemming. Bovendien zou aan de balie bij de skipassen ook niet erg secuur gecontroleerd worden.

Ondanks de versoepeling van de inreisregels blijft de in Nederland veel omstreden 2G-regel in Oostenrijk van kracht. Sinds november moet men in horecagelegenheden en in andere publieke locaties in Oostenrijk kunnen aantonen volledig gevaccineerd of genezen van corona te zijn. Ook moet er op veel plekken een FFP2-mondkapje gedragen worden, waaronder in de skilift.

Reizigers moeten bovendien rekening houden met de geldigheidsduur van hun vaccinaties. Vanaf 1 februari wordt in Oostenrijk de geldigheidsduur van de dubbele vaccinatie teruggebracht naar 180 dagen. De boosterprik blijft wel 270 dagen geldig. Het vaccinatiebewijs is geldig vanaf de dag van vaccinatie. De geldigheid van een herstelbewijs blijft 180 dagen.

