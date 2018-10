Amsterdams stadsbestuur gaat partijgenoten toch niet extra belonen

De voltallige oppositie én coalitiepartij SP vonden het douceurtje van de lokale bestuurders niet uit te leggen aan de Amsterdammers. Na druk van de SP zijn coalitiepartijen GroenLinks, D66 en de PvdA door de knieën gegaan.

De hoogte van de vergoeding voor de lokale stadsdeelbestuurders is afhankelijk van het aantal inwoners van het stadsdeel. Wanneer een stadsdeel meer dan 100.000 inwoners heeft, geldt een hoger bedrag dan wanneer er minder inwoners zijn.

Het linkse stadsbestuur vond echter dat de door hun naar voren geschoven partijgenoten allemaal hetzelfde bedrag moesten krijgen. Daarom was het idee „de verschillen in vergoeding voor de stadsdeelbestuurders ongedaan te maken.”

In de praktijk kwam dat erop neer dat stadsdeelbestuurders van Noord, Centrum en Zuidoost in plaats van 6196 euro per maand 6674 euro per maand moesten gaan verdienen. Bovendien zou de ophoging met terugwerkende kracht vanaf 21 maart moeten gelden. Dat zou neerkomen op nóg een extraatje van zo’n 3000 euro per persoon. Opmerkelijk was dat de stadsdeelbestuurders pas op 30 mei geïnstalleerd zijn en zij volgens het fel bekritiseerde plan dus geld zouden krijgen over een periode waarin zij nog niet werkzaam waren.

Kritiek uit samenleving

SP’er Erik Flentge, die eerder al liet weten zich te gaan verzetten tegen het plan, is blij dat de coalitiepartijen nu ook tot inkeer zijn gekomen. „Extra salaris voor politici is niet uit te leggen als zo veel Amsterdammers op een houtje moeten bijten”, zegt hij. „De SP was, is en blijft tegen extra beloning voor politici. Het is goed dat dit nu door zoveel partijen wordt onderschreven en dat er wordt geluisterd naar kritiek uit de samenleving.”

De VVD had voor de vergadering van woensdag al een motie voorbereid die op brede steun zou kunnen rekenen. Het geld – elk jaar zo’n 100.000 euro – moest niet in de zakken van partijgenoten van de GroenLinks-, D66-, PvdA- en SP-bestuurders terechtkomen, maar worden gegeven aan het Friendship Sportcentre voor gehandicapte kinderen, zo luidde de boodschap. Forum voor Democratie-voorvrouw Annabel Nanninga vond de maatregel „een schoolvoorbeeld van links lullen, rechts vullen. Niet uit te leggen aan de belastingbetaler, dit.”

PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki meldde eerder dat gelijktrekken van de salarissen „geen gek idee is”.