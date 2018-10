’Moeder in Genk bewaart 1.230 pillen xtc in bereik van 7-jarig dochtertje’

Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De vrouw dealde drugs vanuit haar appartement in Genk, maar dat ging niet onopgemerkt voorbij. Agenten zagen in augustus 2017 enkele verslaafden de woning uitkomen.

De verslaafden werden gefouilleerd en bleken ’pillen’ op zak te hebben. Direct daarna viel de politie de woning binnen. Daar werden naast de 1230 pillen en MDMA ook nog 26 gram wiet en twee blokjes hasj gevonden.

De drugs lagen verspreid over het hele huis, en binnen handbereik van de zevenjarige dochter. Later moest de vrouw haar telefoon afstaan, maar gaf ze in plaats daarvan die van haar dochtertje.

Vermoedelijk zal de vrouw een straf van zo’n achttien maanden celstraf krijgen, zo schrijft Het Laatste Nieuws. De rechter neemt op 6 november een beslissing.