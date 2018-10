Verkrachting en doodslag Van den Hurk bewezen

Ⓒ ANP

Den Bosch - Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelt de 51-jarige Jos de G. voor verkrachting van en doodslag op de 15-jarige Nicole van den Hurk in 1995. Dat heeft het hof dinsdag aan het begin van de uitspraak in de geruchtmakende zaak bekendgemaakt. Wat de straf is, is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie heeft veertien jaar cel geëist.