Politie arresteert verdachte voor moord Mieremet

Het gaat om de Antilliaanse verdachte B. die al eerder in het onderzoek als verdachte in beeld was. Hij geldt in de ogen van justitie als een van de mogelijke uitvoerders van de moord op Mieremet in 2005.

Onderzoek Mieremet en Endstra

Vorige week arresteerde de recherche al de tot levenslang veroordeelde crimineel Dino Soerel in zijn cel voor de moord op Mieremet en Willem Endstra. In Spanje werd een andere Amsterdamse crimineel, Donald G., aangehouden voor de Endstra-moord. De politie is in de Endstra-zaak nog op zoek naar minstens twee andere verdachten.

Endstra gold voor crimineel John Mieremet als ’de bank van de onderwereld’ voor hij in mei 2004 voor zijn kantoor op de Apollolaan werd geliquideerd. En jaar later werd Mieremet in Thailand geliquideerd.