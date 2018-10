’Wanneer wordt gevaarlijke fietsregel ingetrokken?’

Algemeen is bekend dat het rijden – met deze fietsen – op de weg tussen de auto’s levens gevaarlijk is. Tussen de auto’s word je van de weg getoeterd (veel mensen weten niet eens dat je officieel op de weg moet rijden) of erger het ziekenhuis in gereden door een appende bestuurder. In diverse gemeenten wordt al – met maximum 30 km/uur – het fietspad voor deze fietsen geaccepteerd.

Wanneer wordt deze gevaarlijke regel ingetrokken?

Rien Huisman, Den Bosch