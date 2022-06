Premium Het beste van De Telegraaf

’Het is hier net het wilde westen’: shishalounge Leiden voor tweede keer beschoten

LEIDEN - Dertien kogels boorden zich in de nacht van zaterdag op zondag in de dichtgetimmerde voorgevel van de shishalounge aan de Herenstraat in Leiden. Omwonenden zijn verbaasd dat de zaak, die al maanden gesloten is, nu voor de tweede keer is beschoten.