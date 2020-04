Freek (30): ’Als ik corona krijg, is mijn leven voorbij’

Voor duchenne-patiënt Freek van Duin, hier met zijn ouders Ria en Theo, kan weinig worden gedaan als het coronavirus toeslaat. „Ik hoop zo dat iedereen zich aan de regels houdt. Het gaat om leven en dood.” Ⓒ Foto René Bouwman

Extreem zorgbehoevend en gevoelig voor infecties: veel chronisch zieken maken zich in tijden van corona grote zorgen. Wat als het virus hen of hun verwanten treft? „Dan ben ik dood. Die angst is bijna onleefbaar.”