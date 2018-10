Ex-vicepresident Guatemala krijgt 15 jaar

Ingrid Roxana Baldetti Elías is schuldig bevonden in een strafzaak rond een grootschalige fraude bij een overheidsproject dat bedoeld was om het vervuilde water van het Meer van Amatitlán te reinigen. Ⓒ AFP

GUATEMALA-STAD - De voormalige Guatemalaanse vicepresident Ingrid Roxana Baldetti Elías is wegens corruptiepraktijken tijdens het uitoefenen van haar functie tot 15,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ze is schuldig bevonden in een strafzaak rond een grootschalige fraude bij een overheidsproject dat bedoeld was om het vervuilde water van het Meer van Amatitlán te reinigen. Er lopen meer zaken tegen haar, maar dinsdag was voor Baldetti de eerste veroordeling.