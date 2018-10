’Gedumpt welpje komt vermoedelijk uit Europees circus’

„In Frankrijk en Duitsland geldt geen verbod op wilde dieren in circussen, in veel andere Europese landen wel”, vertelt Shanti Haas van Stichting AAP, die zich niet alleen voor apen, maar ook voor andere exotische zoogdieren inzet.

„Hoe het precies is gegaan, weten we nog niet, maar we hebben reden om aan te nemen dat het welpje door het circus aan een particulier is verkocht. Het zou gaan om iemand uit Wallonië die ook een aap, een wasbeer en een andere katachtige in bezit heeft.”

Inval gepland

De opsporingsdiensten zaten hem al enige tijd op de hielen en hadden zelfs anderhalve week geleden nog een inval gepland, maar konden - bijvoorbeeld door juridische procedures - of wilden nog niet in actie komen. Daar moet die man zelf ook lucht van hebben gekregen. Hij wilde van het welpje af, want in België is het – net als in Nederland – verboden om katachtigen te houden.”

Of de Belgische man welpje Remy zelf uit de auto heeft gezet en in de bench heeft achtergelaten, is nog onduidelijk. Feit is dat het leeuwtje zondag, doodsbang en licht gewond, door een stomverbaasde hardloper werd aangetroffen in een weiland in Utrechtse dorp Westbroek. Daarna is het dier overgedragen aan Stichting Leeuw, dat een opvangcentrum voor grote katten in Nederland heeft. Het opvangcomplex voor katachtigen van Stichting AAP zit in Spanje.

Minder angstig

Inmiddels gaat het al beter met Remy. Het welpje is al een stuk minder angstig en een dierenarts zal zijn verdere gezondheid nog controleren.

Wel zijn er nog veel vragen over hoe het leeuwtje in dat weiland terechtkwam en of hij wel op een legale manier ter wereld is gekomen. In sommige Europese landen is het - tot grote teleurstelling van Stichting AAP - nog steeds toegestaan voor circussen om leeuwen te fokken en door te verkopen, te gebruiken voor fotoshoots of om op te laten treden. Het liefst zou de stichting zien dat er in heel Europa wetgeving komt om het gebruik van wilde dieren in circussen aan banden te leggen. „Om dit soort taferelen te voorkomen, willen we een Europees verbod.”