Trumps VN-ambassadeur stapt plotseling op

De aankondiging komt als een complete verrassing, zelfs voor belangrijke adviseurs in het Witte Huis. President Trump liet weten dat Haley hem al een half jaar geleden verteld heeft dat ze wilde stoppen. Ze zou tijd vrijaf willen.

De onderliggende reden van het ontslag is onduidelijk. Haley was kritisch op Trump tijdens de campagne, maar zei toch ja toen Trump haar vroeg VN-ambassadeur te worden.

Ingezonden brief

Haley verdedigde recentelijk nog de president in een ingezonden brief als reactie op een anonieme brief in de New York Times waarin Trump werd aangevallen. „Als ik het ergens mee oneens ben, en ik vind het belangrijk genoeg om aan de president te vertellen, dan doe ik dat. En hij luistert.”

Haley zal bij de komende verkiezingen campagne voeren voor Trump. Maar meteen was er ook speculatie over Haley’s ambities voor na de presidentsverkiezingen van 2020. Haley wordt genoemd als toekomstige minister. Haley wordt al jaren gezien als een potentiële presidents-, of vicepresidentskandidaat. Ze werd in 2010 gekozen tot gouverneur van South Carolina. In 2016 droeg Trump haar voor als VN-ambassadeur.