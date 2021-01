’Zorgheld van het jaar’ opgepakt om diefstal vaccins

Dat melden Amerikaanse media als CBS News, Huffpost en The New York Times.

Joshua Colon (31) zou de toestemmingformulieren van vaccins hebben vervalst om de diefstal te verhullen. Het gaat om drie flesjes met ieder tien doses van het Moderna-vaccin. Colon is maandag aangehouden, maakte de Polk County Sheriff dinsdag bekend op een persconferentie.

Hoe anders zag de wereld er precies twee weken geleden nog uit. Toen werd Colon, werkzaam bij de brandweer, gefêteerd als ’zorgmedewerker van het jaar’ van Polk County (Florida) vanwege zijn hulp na een verkeersongeluk op een snelweg. ’Uitmuntend’, was zijn werk.

Amerikaanse media spreken van een klassiek ’from zero to hero’-verhaal.

Verzonnen namen

Colon was belast met het uitdelen van vaccins aan medici in de frontlinie. Een chef zou hem hebben opgedragen de vaccins achterover te drukken.

De medewerker zou hebben geholpen bij de diefstal van Moderna-vaccins. Ⓒ ANP

Aanvankelijk vulde Colon formulieren in waarop stond dat er twee flessen ’onbruikbaar’ waren. Later werden dat er zelfs drie. Binnen de brandweer had iemand opgemerkt dat het papierwerk niet klopte. Wat heet: uiteindelijk stond in het papierwerk een naam van een oud-collega, en twee verzonnen namen.

’Moest van mijn baas’

Tijdens de ondervraging heeft Colon toegegeven de papieren te hebben vervalst. Dat moest in opdracht van een leidinggevende, zei hij. Die wilde een vaccin voor zijn moeder.

Colon zegt dat de leidinggevende hem onder druk zette en dreigde aan te geven, wat hem ’bang maakte’. „Hij is bedroeft en heeft diepe spijt van zijn zwakheid, om niet de hoogste chef te durven inschakelen”, laat zijn advocaat weten aan Tampa Bay Times. „Hij neemt verantwoordelijkheid en heeft al zijn ontslag aangeboden om de reputatie van zijn werkgever te verdedigen.”

Volgens justitie had hij echter naar een baas hogerop kunnen stappen. „De eindstand is: Joshua hielp zijn leidinggevende de diefstal te verdonkeremanen”, zei de County Sheriff. „Hij creëerde de omstandigheden waarin de diefstal mogelijk werd. Als ’ie simpelweg naar de baas was gestapt, zou hij de held zijn geweest. Maar in plaats daarvan begon hij papierwerk te falsificeren, bedacht mensen die niet bestonden. Allemaal om de diefstal te verbergen.” Ook de leidinggevende wordt opgepakt.

„Josh Colon was een gerespecteerde medewerker, hij was te vertrouwen”, sprak Robert Weech, de baas van de Polk County Fire Rescue. „Ik vind dit niet bij zijn karakter passen. Hij heeft een grote fout gemaakt.”