Stafford-club wil zorgen voor gevonden hondje

„Dit is het ergste wat je als dierenliefhebber kan overkomen”, verzucht Eveline Wijngaard, die twee boeken schreef over (Amerikaanse) staffords, het ras van Zion. „Dat je op zo’n manier je maatje moet achterlaten, dan moet iemand écht wanhopig zijn.” Daarom biedt Wijngaard, samen met haar uitgebreide netwerk dierenvrienden, hulp aan. „We hebben een groot netwerk van mensen, en soms ook mensen die in hetzelfde schuitje hebben gezeten. Er zijn altijd dierenliefhebbers bereid om te helpen als er zoiets gebeurt.”

Mensen die helemaal nergens terechtkunnen en geen adres hebben, kunnen vaak onderdak vinden bij het Leger des Heils. „Maar daar kun je vaak niet terecht met je hond”, vertelt Wijngaard. „Als de eigenaar zich meldt, is er altijd wel iets mogelijk. Er hebben zich bij mij al mensen gemeld die tijdelijk op de hond willen passen tot de eigenaar het weer een beetje op de rit heeft. We kunnen voeding, advies of hulp bij het zoeken naar woonruimte aanbieden. We willen voorkomen dat mens en hond op deze manier worden gescheiden.”

Toch worden jaarlijks honderden honden achtergelaten bij asiels en kinderboerderijen, om verschillende redenen. „Helaas zit er meestal niet een briefje bij zoals bij Zion. Mensen maken vaker deze keuze, en dat is jammer. Het is ook zonde dat de drempel om hulp te zoeken voor veel mensen zo hoog is.”