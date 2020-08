Utrechtse adressen misbruikt op Booking.com

De interieurfoto’s in de advertentie voor het ’luxe vakantieappartement’ in Lunetten zijn totaal anders dan de daadwerkelijke woning. Ⓒ booking.com

Utrecht - Adressen van doorsnee rijtjeswoningen in Utrecht worden misbruikt als adres bij advertenties voor luxe vakantieappartementen op de accommodatiesite Booking.com. De bewoners van de Utrechtse huizen weten vaak niet dat hun adres misbruikt wordt. Opvallend is dat de appartementen vaak zogenaamd een privézwembad hebben en voor meer dan 200 euro per nacht worden aangeboden, met uitschieters tot boven de 300 euro.